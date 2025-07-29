Работающие пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты с 1 августа

Российским пенсионерам, которые продолжают работать, повысят пенсию. Увеличение выплаты произойдет с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

«В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — сообщила сенатор.

Косихина уточнила, что размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от размера зарплаты, а также от суммы страховых взносов, которые работодатели уплачивали за сотрудника в прошлом году.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Камчатки, а также Магаданской области. Размер их пенсий больше благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера.