Работающие пенсионеры начнут получать увеличенные выплаты с 1 августа

Российским пенсионерам, которые продолжают работать, повысят пенсию. Увеличение выплаты произойдет с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.
«В социальной сфере произойдет повышение пенсий для работающих пенсионеров», — сообщила сенатор.
Косихина уточнила, что размер прибавки будет индивидуальным. Он зависит от размера зарплаты, а также от суммы страховых взносов, которые работодатели уплачивали за сотрудника в прошлом году.
Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что самые высокие пенсии получают жители Чукотки и Камчатки, а также Магаданской области. Размер их пенсий больше благодаря надбавкам для районов Крайнего Севера.
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