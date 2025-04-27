Найдена лазейка для алиментщиков. Верховный суд России вступился за должника

Бедственное материальное положение и инвалидность станут основанием для освобождения от уплаты алиментов. Коллегия по гражданским делам Верховного суда России выпустила определение по этом поводу, сообщило РИА «Новости» .

В высшую судебную инстанцию обратился мужчина из Саратовской области, которому трижды отказали в отмене алиментов. Он заболел, оформил II группу инвалидности и большую часть года проводил в стационаре.

Сумма назначенных судом алиментов на дочь превышала размер пособия по инвалидности. Других источников дохода мужчина не имел. За семь лет он задолжал более 450 тысяч рублей на содержание ребенка.

«Лицо, обязанное уплачивать алименты, может быть полностью или частично освобождено от уплаты задолженности по алиментам. <…> если неуплата алиментов имела место в связи с болезнью или по другим уважительным причинам и если материальное и семейное положение плательщика алиментов в настоящее время не дает ему возможности погасить образовавшуюся задолженность», — постановил Верховный суд.

В некоторых случаях задолженность по алиментам превышала миллион рублей. За жадными родителями охотятся приставы. Одного должника в Подмосковье арестовали благодаря соцсетям.