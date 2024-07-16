Житель Петербурга выплатил дочери 1,1 миллиона рублей алиментов после возбуждения дела
Житель Северной столицы выплатил 13-летней дочери алименты, испугавшись уголовной ответственности. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ ФССП РФ по городу.
Согласно информации ведомства, долг перед ребенком достиг 1,1 миллиона рублей. Однако 36-летний мужчина уклонялся от встреч с приставом, игнорируя свои обязанности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В короткий срок неплательщик нашел указанную сумму и перечислил в пользу девочки.
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