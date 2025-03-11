Подмосковные приставы вычислили уклоняющегося алиментщика по социальным сетям

Подмосковные приставы арестовали должника, уклоняющегося от уплаты алиментов. Ранее мужчину ограничивали в праве выезда из страны и наказывали обязательными работами. После публикации ведомством данных алиментщика в соцсетях безответственный родитель сам явился для объяснения причин.

Поступают с должниками по алиментам строго — долго не церемонятся и применяют все законные меры, защищая права несовершеннолетних детей, отмечают в ГУ ФССП России по Московской области.

Сотрудники неоднократно направляли постановления об обращении взыскания алиментов на зарплату должника. Однако мужчина часто менял места работы, и удержания получались нерегулярными. Суд признал это административным правонарушением и назначил наказание — 20 часов обязательных работ.

В ведомстве добавляют, что после этого алиментщик не выходил на связь, по месту регистрации не проживал, из-за чего был объявлен в исполнительный розыск. Однако после публикации данных мужчины на официальных страницах главного управления он явился сам для объяснения причин неуплаты. На приеме должника уведомили о возбуждении уголовного дела. Также за уклонение от обязательных работ ему грозит административный арест.