Приставы рассказали, при какой сумме долга запретят выезд из России

При сумме долга от 10 тысяч рублей россиянам могут запретить выезд из страны. Инициировать ограничение могут как приставы, так и взыскатели, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.
«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из России», — сообщил представитель ФССП.
Основанием для ограничения может стать отказ погасить долг по алиментам, возмещению вреда и имущественного ущерба на сумму более 10 тысяч рублей. Пристав или взыскатель имеют право обратиться в суд за актом для запрета на выезд.
Одной из тех, кто воспользовался такой возможностью, стала певица Алсу. Она пыталась через суд закрыть границу бывшему мужу Яну Абрамову за долги.
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