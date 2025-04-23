Приставы рассказали, при какой сумме долга запретят выезд из России

ФССП: россиянам могут ограничить выезд из страны из-за долга в 10 тысяч рублей

При сумме долга от 10 тысяч рублей россиянам могут запретить выезд из страны. Инициировать ограничение могут как приставы, так и взыскатели, сообщила РИА «Новости» пресс-служба Федеральной службы судебных приставов.

«Судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из России», — сообщил представитель ФССП.

Основанием для ограничения может стать отказ погасить долг по алиментам, возмещению вреда и имущественного ущерба на сумму более 10 тысяч рублей. Пристав или взыскатель имеют право обратиться в суд за актом для запрета на выезд.

Одной из тех, кто воспользовался такой возможностью, стала певица Алсу. Она пыталась через суд закрыть границу бывшему мужу Яну Абрамову за долги.