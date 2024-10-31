Набиуллина развеяла главный миф о повышении ключевой ставки

Рост ключевой ставки Центробанка не разгоняет инфляцию. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме, сообщило РИА «Новости» .

«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — сказала председатель ЦБ.

Отдельно Набиуллина отметила, что процентные расходы у компаний растут, но от инфляции они увеличиваются гораздо больше. Потому что организации вынуждены переплачивать за материалы, оборудование и другие предметы.

При этом есть компании, которые полагаются в первую очередь не на кредиты, а на свою прибыль, инвестируя ее.

На прошлой неделе Банк России поднял ключевую ставку до рекордного уровня в 21%. Как пояснила Набиуллина, рост утилизационного сбора и тарифов ЖКХ сказывается на инфляции.

Президент Сербии Александр Вучич назвал главу ЦБ гением. По его словам, Набиуллина проявила отличные способности и помогла российской экономике сохранить устойчивость.