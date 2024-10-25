Набиуллина назвала причины повышения ключевой ставки до 21%

Повышение утилизационного сбора и тарифов ЖКХ сказывается на инфляции. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую процитировала пресс-служба регулятора.

«Инфляционные ожидания заметно возросли. У населения они достигли максимальных значений за год», — отметила она.

По словам главы ЦБ, все эти условия вынудили ужесточить денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку до рекордного 21%. При этом руководство регулятора надеется, что инфляцию, которая по итогам года прогнозируется в 8,5%, удастся замедлить до 4,5-5% в следующем году.

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предупредил, что рост утилизационного сбора приведет к повышению цен на автомобили примерно на 8%.