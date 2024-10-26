Европейский лидер назвал Набиуллину гением

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина проявила гениальные способности и помогла отечественной экономике сохранить устойчивость в условиях внешнего санкционного давления. На это в эфире телеканала TV Prva указал президент Сербии Александр Вучич.

«Должен признать, стойкость экономики России меня удивляет, с этим я ее поздравляю. Набиуллина — гений. Но экономика России сейчас — экономика военного времени, в нынешних условиях ей очень сложно функционировать», — сказал он.

Вучич обратил внимание, что российская экономика в настоящий момент развивается медленнее сербской. Также инфляция в стране, заметил он, за два года стала в два раза выше, чем в Сербии, — 8,2% против 4,2%.

Совет директоров Центробанка 25 октября поднял ключевую ставку на два процентных пункта — до 21%, это абсолютный рекорд в истории страны. При этом в регуляторе отметили, что инфляция складывается гораздо выше июльского прогноза ЦБ.