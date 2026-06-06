На ПМЭФ-2026 подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллиона рублей

По его словам, всего на форум в этом году приехали делегации из 142 стран. Впервые за десять лет в событии приняла участие официальная делегация США.

Как отметил Кобяков, диалог между Россией и Соединенными Штатами потихоньку восстанавливается. Он также подчеркнул, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм по поводу возвращения в Россию.

Ранее предприниматель Эррол Маск — отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска — высоко оценил уровень организации ПМЭФ. Он отметил, что подобное мероприятие можно считать поводом для гордости.

По итогам подписания договоров на форуме в Подмосковье запустят пять заводов робототехники.