На ПМЭФ-2026 подписали более тысячи соглашений на 6,6 триллиона рублей
Петербургский международный экономический форум завершился рекордными показателями. Участники подписали 1084 соглашения на общую сумму 6,6 триллиона рублей, сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ-2026 Антон Кобяков.
По его словам, всего на форум в этом году приехали делегации из 142 стран. Впервые за десять лет в событии приняла участие официальная делегация США.
Как отметил Кобяков, диалог между Россией и Соединенными Штатами потихоньку восстанавливается. Он также подчеркнул, что западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм по поводу возвращения в Россию.
Ранее предприниматель Эррол Маск — отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска — высоко оценил уровень организации ПМЭФ. Он отметил, что подобное мероприятие можно считать поводом для гордости.
По итогам подписания договоров на форуме в Подмосковье запустят пять заводов робототехники.