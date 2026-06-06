Эррол Маск похвалил организацию ПМЭФ

Отец американского бизнесмена Илона Маска — предприниматель Эррол Маск — в беседе с РИА «Новости» похвалил организацию Петербургского международного экономического форума. Он заявил, что такой уровень встречается редко.

«Очень хорошо. Знаете, отличная подготовка. Они проделали очень, очень хорошую работу. Это замечательно, что форум так хорошо организован, так красив и проводится в таком прекрасном месте. В наши дни редко можно найти что-то подобное», — отметил Маск.

Предприниматель подчеркнул, что подобное мероприятие является поводом для гордости.

Накануне Маск высказал одобрение открытости российского президента Владимира Путина. Он пожелал главе государства и дальше идти по этому пути — быть твердым, но максимально дружелюбным.

Маск-старший и раньше приезжал в Россию. Ему понравились страна и люди. Россиян он назвал правильными, хорошими и очень добрыми. Маск допустил, что может вернуться в страну, чтобы принять участие в создании научного центра.