МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в ближайшие два года

Международный валютный фонд спрогнозировал по итогам 2024 года рост экономики России на 3,6%, мира — на 3,2%. Октябрьский обзор опубликовали на сайте учреждения .

Специалисты разместили последний прогноз в июле и с тех пор повысили ожидания от российской экономики. По их подсчетам, по итогам года валовый внутренний продукт увеличится на 3,6% вместо 3,2%. Однако в 2025 году, по оценкам МВФ, этот показатель составит лишь 1,3% вместо 1,5%. На замедлении темпов роста скажется снижение частного потребления и инвестиций.

Прогноз для мировой экономики на 2024 год остался прежним — 3,2%, но изменился на следующий, снизившись с 3,3% до 3,2%. Специалисты сообщили о сильном контрасте между экономикой развитых и развивающихся стран. Первые достигли допандемийных показателей в отличие от вторых.

Обновленный прогноз МВФ по ВВП России ниже ожиданий Минэкономразвития. Отечественные специалисты рассчитывают, что рост ускорится на 3,9% в 2024 году и на 2,5% в 2025 году.