Минэкономразвития России повысило прогноз роста ВВП на 2024 год

Министерство экономического развития России повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году до 3,9%. Об этом рассказал представитель ведомства.

«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — привело его слова РИА «Новости».

Весной министерство сделало другие прогнозы. Тогда по его данным рост российской экономики составлял 2,8%. Уже летом глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что отметка располагается в диапазоне прогноза ЦБ в 3,5-4%.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика России очень стремительно развивается. По словам главы государства, ее темпы превысили среднемировые. Страна обогнала Германию с Японией и в дальнейшем будет продолжать стабильно расти.