Обновленный прогноз ВВП России на 2025 год назвали заниженным

Минэкономразвития: ОЭСР занизил новый прогноз по росту ВВП России в 2025 году

Организация экономического сотрудничества и развития обновила прогноз по экономике России. Ее оценки ВВП за 2024 год реалистичны, а ожидания на следующий занижены, заявил журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов. Его процитировал ТАСС .

«Обновленные оценки ОЭСР за 2024 год близки к нашему прогнозу по росту ВВП России, за 2025 год — предсказуемо занижены», — сказал он.

Денисов назвал закономерным пересмотр консервативных прогнозов международных организаций в сторону увеличения. Российская экономика, по его оценкам, продолжит развиваться за счет потребительского спроса, экспортного потенциала, снятия транспортных ограничений, инвестиций. Представитель Минэкономразвития обратил внимание на то, что ОЭСР не учла реализацию новых национальных проектов.

В первом полугодии ВВП России поднялся на 4,6%. По итогам года Минэкономразвития спрогнозировало темпы роста на уровне 3,9%.