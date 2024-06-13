Мосбиржа отыграла часть сильного падения при открытии торгов

При открытии торгов 13 июня индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов. Однако спустя время площадке удалось отыграть часть потерь, сообщил «Интерфакс» .

Минимум сессии за утро составил 3032,05 пункта. По информации агентства, это самый низкий показатель индекса Мосбиржи с декабря 2023 года. Ниже 3100 он опускался 10 дней назад, 3 июня.

К 10:20 ситуация начала стабилизироваться, индекс поднялся до 3112,76 пункта. На старте торгов индекс «голубых фишек» на Мосбирже упал на 2-8%. Однако затем падение сократилось до 0,5-2,6%.

Мосбиржа попала в новый пакет санкций США. Торги в евро и долларах приостановили. Центробанк предупредил, что произошедшее не скажется на расчете курса рубля, изменится лишь круг данных — его начнут оценивать по внебиржевому рынку. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин заявил, что для отладки торгов в новых условиях потребуется некоторое время.