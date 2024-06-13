Мосбиржа отыграла часть сильного падения при открытии торгов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов 13 июня
При открытии торгов 13 июня индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов. Однако спустя время площадке удалось отыграть часть потерь, сообщил «Интерфакс».
Минимум сессии за утро составил 3032,05 пункта. По информации агентства, это самый низкий показатель индекса Мосбиржи с декабря 2023 года. Ниже 3100 он опускался 10 дней назад, 3 июня.
К 10:20 ситуация начала стабилизироваться, индекс поднялся до 3112,76 пункта. На старте торгов индекс «голубых фишек» на Мосбирже упал на 2-8%. Однако затем падение сократилось до 0,5-2,6%.
Мосбиржа попала в новый пакет санкций США. Торги в евро и долларах приостановили. Центробанк предупредил, что произошедшее не скажется на расчете курса рубля, изменится лишь круг данных — его начнут оценивать по внебиржевому рынку. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин заявил, что для отладки торгов в новых условиях потребуется некоторое время.