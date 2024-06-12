Мосбиржа с 13 июня прекратит вести торги долларом и евро

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Мосбиржа с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Такое решение площадка приняла из-за введенных против нее санкций со стороны США, сообщили на сайте Мосбиржи.

В пресс-службе отметили, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут осуществляться по всем инструментам, кроме американского доллара и евро. То же самое касается сделок на фондовом и денежном рынках, а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов.

На срочном рынке торги продолжат проводиться в обычном режиме.

Ранее США внесли в санкционный список более 30 физических лиц и 200 организаций из России и Китая. Американский Минфин запретил включенным в перечень структурам оказывать для российской стороны услуги, связанные с облачными сервисами и информационными технологиями.

Ограничения коснулись семи кораблей, которые используются для транспортировки СПГ. В список также попала глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул.

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