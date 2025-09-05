Мировые рынки и молодежь. Путин в Самаре поручил развивать двигателестроение

России необходимо развивать школу авиационного и ракетного двигателестроения, завлекая в отрасль молодые кадры. Президент Владимир Путин заявил об этом на совещании по вопросам развития двигателестроения в ПАО «ОДК-Кузнецов», сообщила пресс-служба Кремля.

Он поблагодарил холдинг за вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России, поручив усовершенствовать двигатели современного поколения, доложить о перспективах применения двигателя ПД-8 и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26.

«Подчеркну, необходимо <… > развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения и, что крайне важно, создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников», — сказал президент.

Путин поручил обновить производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей так, чтобы не только закрыть собственные потребности, но и выйти на мировые рынки. Кроме того, он призвал оперативно разработать инновационные двигатели для энергетики.

Россия вошла в топ-5 производителей авиационных и ракетных двигателей в мире, сообщил президент. За четыре года поставки увеличились в полтора раза.