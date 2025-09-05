Путин поручил запустить серийное производство российского двигателя ПД-26

Президент России Владимир Путин на площадке опытно-конструкторского бюро в ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре провел совещание по вопросам развития двигателестроения. Глава государства поручил оперативно завершить разработку и запустить в серийное производство двигатель ПД-26. Трансляцию заседания вел официальный сайт Кремля.

«Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что двигателестроение является одной из ключевых отраслей, и ее состояние является основным показателем технологического суверенитета России.

Эта отрасль имеет значение как для гражданской, так и для оборонной сферы, отметил Путин и добавил, что России необходимо не только обеспечивать собственные потребности в двигателях, но и выходить с ними на мировые рынки.