Минцифры назвало удаление приложений VK из App Store политически мотивированным

Минцифры РФ считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением, заявило ведомство. Свою позицию ведомство выразило в официальном заявлении в «Максе». .

Кроме того, в действиях IT-гиганта усматриваются признаки недобросовестной конкуренции, подчеркнули в министерстве. Apple защищает интересы зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями.

В то же время сама компания не подчиняется российскому законодательству: не предустанавливает национальный магазин приложений и не дает возможности выбрать поисковую систему по умолчанию.

В Минцифры подчеркнули, что не получали объяснений или уведомлений о санкциях, который могли привести к блокировке. В Федеральную антимонопольную службу направили соответствующее обращение.