ФАС призвали проверить исполнение Apple законодательства России
Минцифры попросило ФАС проверить исполнение Apple законодательства РФ
Минцифры попросило Федеральную антимонопольную службу проверить исполнение антимонопольного законодательства России компанией Apple. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Apple игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для коммуникации, информирования и образования граждан страны.
«Считаем, что удаление связано с защитой интересов зарубежных платформ и является проявлением недобросовестной конкуренции», — заявили в пресс-службе.
В Минцифры добавили, что Apple не выполняет требования законодательства о предустановке российского магазина приложений на устройствах и реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы.
«Минцифры попросило ФАС рассмотреть данные факты», — заключили в ведомстве.
В четверг, 25 июня, из магазина приложений App Store пропали принадлежащие VK сервисы. Больше там недоступны само приложение VK, VK Мессенджер, VK Музыка, VK Видео, а также «Дзен» и «Одноклассники».