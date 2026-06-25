ФАС призвали проверить исполнение Apple законодательства России

Минцифры попросило Федеральную антимонопольную службу проверить исполнение антимонопольного законодательства России компанией Apple. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что Apple игнорирует социально значимые функции удаленных из App Store приложений, которые используются для коммуникации, информирования и образования граждан страны.

«Считаем, что удаление связано с защитой интересов зарубежных платформ и является проявлением недобросовестной конкуренции», — заявили в пресс-службе.

В Минцифры добавили, что Apple не выполняет требования законодательства о предустановке российского магазина приложений на устройствах и реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы.

«Минцифры попросило ФАС рассмотреть данные факты», — заключили в ведомстве.

В четверг, 25 июня, из магазина приложений App Store пропали принадлежащие VK сервисы. Больше там недоступны само приложение VK, VK Мессенджер, VK Музыка, VK Видео, а также «Дзен» и «Одноклассники».