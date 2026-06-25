Минцифры не получило от Apple объяснений блокировки приложений VK

У министерства имеются заключения, в том числе полученные у американских юридических компаний, подтверждающие, что оснований для удаления приложений из App Store нет.

В Минцифры назвали это решение недобросовестной конкуренцией в интересах иностранных платформ. Там подчеркнули, что Apple не выполняет все требования российского законодательства, в том числе не предустанавливает российский магазин приложений и не дает возможности выбора поисковой системы по умолчанию.

Ведомство обратилось в ФАС с просьбой проверить указанные факты.