Минобороны подало иск к «Военторгу» на 317 тысяч рублей

Суд рассмотрит исковое заявление Министерства обороны России к АО «Военторг». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 2 апреля. Сумма составила чуть больше 317 тысяч рублей. Основания требования ведомства не уточняются.

«Исковое заявление: истец — Министерство обороны Российской Федерации к ответчику [в лице] АО „Военторг“. Сумма исковых требований — 317 449 рублей», — заявил источник агентства в суде.

Прошлым летом руководителя «Военторга» Владимира Павлова арестовали по делу о крупном хищении. Его заподозрили в соучастии в схеме по продаже Минобороны армейских наборов личной гигиены по завышенным ценам. Ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. На заседании Павлов не признал вину и пообещал, что будет работать со следствием.

Накануне Министерство обороны России также подало исковое заявление к Кизлярскому электромеханическому заводу на 390 миллионов рублей.