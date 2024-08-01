Руководитель «Военторга» не признал вину в деле о хищениях

Руководитель «Военторга» Павлов в суде не признал вину в деле о хищениях

Глава «Военторга» Владимир Павлов отказался признавать вину по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заседание об избрании Павлову меры пресечения проходит в четверг в Мещанском суде Москвы.

«Я не увидел ни одного факта в материалах дела, ни одного намека на свою вину», — сказал он.

Фигурант дела пообещал, что будет работать со следствием для доказательства невиновности, а также заверил, что никуда не скроется.

Следствие считает, что сотрудники и руководитель АО «Военторг» вместе с другими соучастниками в период с 2019 по 2022 год по госконтрактам «Армейских несессеров» продали министерству обороны наборы на сумму в 625 миллионов рублей, завысив сумму на 400 миллионов.

В рамках дела задержали главу «Военторга» и 41-летнего уроженца Северной Осетии, бенефициара участвовавших в этой схеме подконтрольных организаций.