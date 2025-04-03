Минобороны России подало иск к Кизлярскому заводу на 390 миллионов рублей

Суд рассмотрит многомиллионное исковое заявление Министерства обороны России к Кизлярскому электромеханическому заводу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 28 марта. Сумма составила 390 миллионов рублей. Основания требования ведомства не уточняются.

АО «Концерн „Кизлярский электромеханический завод“» производит вертолеты, самолеты малой авиации и изделия для летательных аппаратов.

На прошлой неделе Министерство обороны России также подало несколько исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 миллионов рублей. Из них более 34 миллионов рублей составляют требования к РЖД.

В феврале Минобороны обратилось в суд из-за патента на способ пеленгации целей, которому Государственный рязанский приборный завод присвоил статус «секрет производства».