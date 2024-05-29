Минфин оценил дополнительные доходы бюджетной системы России

Дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс.

«Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году», — указано в документе.

По подсчетам специалистов, 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль, а 533 миллиарда — после расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.

Ранее Минфин России подготовил проект по выстраиванию сбалансированной налоговой системы. Благодаря новому механизму можно сократить неравенство в экономике и решить проблемы социально-экономического развития регионов. Также министерство предложило ввести вычеты по подоходному налогу для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. НДС предложили сохранить на текущем уровне.