Минфин оценил дополнительные доходы бюджетной системы России

Дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей в 2025 году. Об этом сообщило
РИА «Новости» со ссылкой предложенный Минфином пакет поправок в Налоговый кодекс.
«Принятие законопроекта приведет к дополнительным доходам бюджетов бюджетной системы в размере порядка 2,6 триллиона рублей в 2025 году», — указано в документе.
По подсчетам специалистов, 1,6 триллиона рублей поступят от повышения налога на прибыль, а 533 миллиарда — после расширения прогрессии по НДФЛ с учетом всех вычетов.
Ранее Минфин России подготовил
проект по выстраиванию сбалансированной налоговой системы. Благодаря новому механизму можно сократить неравенство в экономике и решить проблемы социально-экономического развития регионов. Также министерство предложило ввести вычеты по подоходному налогу для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. НДС предложили сохранить на текущем уровне.
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