Сегодня 22:20 Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне Фото: РИА «Новости»
Министерство финансов предлагает сохранить НДС на текущем уровне, дабы не спровоцировать рост инфляции. Об этом говорится в
материалах ведомства.
«Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции», — говорится в документе.
В министерстве отметили, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.
Минфин
подготовил проект изменений для достижения поставленных целей. Изменения начнут действовать уже с 1 января.
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