Минфин предложил сохранить НДС на текущем уровне

Министерство финансов предлагает сохранить НДС на текущем уровне, дабы не спровоцировать рост инфляции. Об этом говорится в материалах ведомства.

«Не предполагается изменений в части ставок НДС, чтобы не провоцировать роста инфляции», — говорится в документе.

В министерстве отметили, что изменения направлены на выстраивание справедливой и сбалансированной налоговой системы, которая должна обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных инвестпроектов.

Минфин подготовил проект изменений для достижения поставленных целей. Изменения начнут действовать уже с 1 января.