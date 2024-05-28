Минфин подготовил проект по выстраиванию сбалансированной налоговой системы

Минфин России подготовил проект изменений по выстраиванию справедливой и сбалансированной налоговой системы. Изменения начнут действовать уже с 1 января, сообщило РИА «Новости» .

В материалах министерства отметили, что параметры справедливой налоговой системы «выработаны вследствие широкой общественной дискуссии». Благодаря выработанному механизму сократятся неравенство в обществе и в экономике, а также решатся проблемы социально-экономического развития регионов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что налоговый режим для самозанятых в РФ не изменится до 2028 года. Обсуждать налоговые изменения начали с 20 мая в комитете ГД по бюджету и налогам. В них участвовали ученые, эксперты и бизнес-объединения.