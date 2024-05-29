Минфин рассказал о планах ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и диспансеризацию

Минфин предложил ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и участие в диспансеризации

Фото: Freepik

Минфин РФ предложил ввести вычеты по подоходному налогу для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Такую идею внесли в ходе обсуждения вопроса по совершенствованию налоговой системы. По данным Министерства финансов РФ, работодатели смогут применять вычеты при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Глава министерства финансов Антон Силуанов сообщил, что поддерживает сохранение ставки НДФЛ в 13% для участников специальной операции.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что модернизация налоговой системы страны сделает распределение нагрузки на бизнес более справедливым и улучшит инвестиционный климат.

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