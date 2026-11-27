Мерц заявил о возможном сокращении бюджета ЕС более чем на 200 млрд евро
Канцлер ФРГ Мерц: лидеры ЕС продвигаются в сторону сокращения бюджета
Лидеры стран Евросоюза продвигаются в сторону сокращения семилетнего бюджета более чем на 204 миллиарда долларов, по сравнению с предложением Еврокомиссии. Об этом сообщило DWS News.
«Эта цифра не останется на уровне 204 миллиардов евро. Она будет больше. Сколько это будет в итоге — пока не известно», — заявил Мерц.
ЕК предлагала утвердить бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы объемом около двух триллионов евро. Председатель Европейского совета Антониу Кошта счел нужным сократить сумму на 10%.
Переговоры лидеров стран ЕС провалились и привели к политическому кризису. Семь государств объединения призвали Кошту отказаться от посредничества в бюджете.
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