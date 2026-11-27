Франция за последние годы потеряла важные рынки сбыта зерновых, картофеля и прочей сельхозпродукции, а Россия стала ее конкурентом. Как сообщило издание Clash Report , на это указал французский президент Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что из-за сочетания геополитических факторов и изменений климата, прежние рынки импортеры французской продукции превратились в конкурентов и привел в пример Россию.

«Еще несколько лет назад они были нашими клиентами, а теперь благодаря глобальному потеплению собирают по два урожая в год. Они стали крупными экспортерами, и это ударило по нам со всей силой», — констатировал французский лидер.

Ранее Макрон случайно назвал себя украинцем, выступая на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания «коалиции желающих». Он также заявил, что намерен снова поднять вопрос о присоединении Украины к НАТО.