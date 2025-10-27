«Лукойл» продаст свои зарубежные активы из-за санкций США
Российский нефтяной гигант «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Причиной стали введенные против компании санкции, сообщила пресс-служба «Лукойла».
«ПАО „Лукойл“ сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее „дочек“, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — отметили в сообщении.
США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября. В Минфине США заявили, что введенные рестрикции усилят давление на энергетический сектор России. Акции компании на Московской бирже к утру 23 октября упали на 4,18% и 4,03%.
Президент России Владимир Путин отметил, что санкции приведут к увеличению стоимости сырья и топлива, в том числе на автомобильных заправках, и это коснется и американцев. Глава государства посоветовал понять, на кого работают те, кто посоветовал американской администрации принять такие ограничения.