«Лукойл» продаст свои зарубежные активы из-за санкций США

«ПАО „Лукойл“ сообщает, что в связи с введением некоторыми государствами ограничительных мер в отношении компании и ее „дочек“, компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — отметили в сообщении.

США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» 22 октября. В Минфине США заявили, что введенные рестрикции усилят давление на энергетический сектор России. Акции компании на Московской бирже к утру 23 октября упали на 4,18% и 4,03%.

Президент России Владимир Путин отметил, что санкции приведут к увеличению стоимости сырья и топлива, в том числе на автомобильных заправках, и это коснется и американцев. Глава государства посоветовал понять, на кого работают те, кто посоветовал американской администрации принять такие ограничения.