Введенные Соединенными Штатами ограничения на поставки российской нефти приведут к увеличению стоимости сырья и топлива, в том числе на автомобильных заправках. Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин.

По его словам, подорожание нефтепродуктов коснется и самих США. Глава государства добавил, что для американцев некоторые процессы в этой связи будут очень чувствительны.

Путин предложил подумать над тем, кто именно посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу ввести антироссийские ограничения.

«И те, кто подсказывает действующей администрации такие решения, надо понять, на кого работают», — подчеркнул Путин.

Ранее Белый дом ввел санкции против российских компаний «Лукойл» и «Роснефть». Военный корреспондент Александр Коц не исключил, что Трамп объявил о рестрикциях из-за своего бессилия в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По мнению журналиста, американский президент хочет быстрых побед, но для реального успеха ему не хватает дипломатического терпения и геополитической дальновидности.