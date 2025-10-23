Акции «Лукойла» и «Роснефти» подешевели после сообщений об американских санкциях

Цены на акции «Лукойла» и «Роснефти» снизились более чем на 4% после новостей об американских санкциях против этих компаний. Это следует из данных Московской биржи.

Вчера вечером министерство финансов США объявило о новых ограничениях, затронувших «Роснефть», «Лукойл» и их дочерние компании.

К утру акции «Лукойла» подешевели на 4,18% по сравнению с предыдущим закрытием, до 5799 рублей, «Роснефти» — на 4,03%, до 385,75 рубля. В это же время индекс Московской биржи снизился на 3,2%, до 2568,05 пункта.

В четверг после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рынок акций показал рекордный рост. Он вырос до 2716,58 пункта, на 6,97%. При этом после первого диалога политиков по телефону рост составил 5,78%. По данным аналитиков, причиной стал фактор внезапности разговора.