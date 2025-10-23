США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело дополнительные санкции против России из-за отсутствия «серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине. Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.
«Сегодняшние санкции направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний: Открытого акционерного общества „Нефтяная компания „Роснефть“ (Роснефть) и Открытого акционерного общества „Лукойл“ (Лукойл)», — говорится в сообщении.
В Минфине США отметили, что введенные ограничения усиливают давление на энергетический сектор России, а также подрывают способность Кремля получать доходы для своего ВПК и поддерживать «ослабленную экономику».
В ведомстве также призвали союзником присоединиться к США и соблюдать эти санкции.
В санкционный список попали и 34 дочерние компании «Роснефти» и «Лукойла».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против России существенно усилят.