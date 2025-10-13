Курс доллара упал ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился до 79,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса ProFinance .

Позднее курс снова пошел вверх и достиг 80,12 рубля.

В прошлый раз доллар сильно понижался 1 октября — тогда он на межбанковском рынке опустился ниже 81 рубля.

В сентябре Центробанк продлил еще на полгода запрет россиянам, которые до 9 марта 2022 года открыли счет в иностранной валюте, снимать единовременно более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы.

В августе РИА «Новости» назвало рубль одной из самых недооцененных валют мира. Курс рубля по паритету покупательной способности оказался ниже текущего более чем в три раза.