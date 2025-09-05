Центробанк продлил ограничения на снятие иностранных наличных

Центробанк сохранил еще на полгода запрет россиянам, которые до 9 марта 2022 года открыли счет в иностранной валюте, снимать единовременно более 10 тысяч долларов или эквивалентной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

При этом банки по-прежнему не имеют права взимать комиссию с валюты. Компании-нерезиденты не могут получать наличные в долларах США, евро, фунтах стерлингов или иенах, а резиденты — могут только на командировочные расходы.

Ранее РИА «Новости» назвало рубль одной из самых недооцененных валют мира. По данным агентства, его курс по паритету покупательной способности ниже текущего в 3,3 раза.