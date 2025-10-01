Курс доллара упал ниже 81 рубля

Доллар на российском межбанковском рынке в понедельник упал ниже 81 рубля впервые с 4 сентября. Об этом свидетельствовали данные торгов портала «Финам» .

Американская валюта снижалась на 2,3% — до 80,99 рубля, после чего скорректировалась и вернулась к отметке 81,09. Таким образом, курс приблизился к уровням начала прошлого сентября.

Ранее доллар и евро стали укрепляться к рублю на фоне ожиданий заседания совета директоров Банка России, от которого рынок рассчитывал на более значительное снижение ключевой ставки.

По данным регулятора, официальный курс доллара на 1 октября установлен на уровне 82,61 рубля. При этом на межбанке накануне он уже ненадолго опускался ниже 82 рублей.

Финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с порталом «Ридус» отметил, что лучшей защитой от девальвации рубля остается золото. По его словам, ослабление российской валюты связано с дефицитом бюджета и в условиях текущей геополитической ситуации золото должно дорожать.