Клишас ответил статьей Конституции авторам идей об отмене пенсий

Конституция России гарантирует россиянам все виды социального обеспечения, включая пенсии и пособия. Об этом написал сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале , комментируя возникшую дискуссию об отмене выплат.

Спор он назвал бурным и слишком эмоциональным. Сенатор предложил участникам помнить, что есть нормы Конституции, и напомнил о статье 39.

В ней говорится, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, болезни, инвалидности, потере кормильца, для воспитания детей и иных случаев. Пенсии и пособия государство устанавливает законом.

В конце своего поста Клишас поблагодарил всех, кто ознакомился с его напоминанием норм Конституции.

С предложением отменить пенсии по старости для россиян младше 30 лет выступил предприниматель и основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев. Он пояснил, что это станет стимулом для рождения детей

Предприниматель пояснил, что собранные с молодых россиян средства для Социального фонда нужно вернуть обратно и поставить перед выбором: рожать детей, которые станут их содержать в старости, или самостоятельно накопить на пенсию.

В качестве примера Малофеев привел Российскую империю, где пенсии получал только ограниченный круг лиц, а большую часть пожилого населения содержали дети.

С такой же инициативой на этой неделе выступил журналист Сергей Мардан. Он предложил отменить пенсии для стимулирования рождения детей, которые обеспечат старых родителей, когда они не смогут работать. Бездетным пенсионерам автор идеи предложил умереть. Когда Мардан столкнулся с резкой критикой, то обвинил своих хейтеров, что они «не прочитали иронию».