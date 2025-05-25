Малофеев предложил отменить пенсии россиянам, родившимся после 1995 года

Россиянам младше 30 лет следует отменить будущие пенсии по старости, чтобы у них появился стимул к рождению детей. Так они в пожилом возрасте не останутся без средств к существованию, написал в своем Telegram-канале предприниматель, политик и основатель «Царьграда» Константин Малофеев.

Он привел в качестве примера Российскую империю. В те времена пенсии выплачивали ограниченному кругу лиц, например, офицерским вдовам. При этом в начале XX века в стране каждая женщина рожала в среднем семерых детей, которые потом и содержали пожилых родителей.

Бизнесмен отметил, что в 1991 году страну захлестнула либеральная демократия, потребительское отношение к жизни. Женщины совсем перестали рожать, поэтому в итоге «пенсии заменили детей».

Малофеев предложил отменить пенсии будущим пенсионерам, а не нынешним, которые могут не иметь детей.

«Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через 10 лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад», — предложил он.

Малофеев добавил, что так люди в свои 30 лет смогут выбрать, что им делать — копить деньги или рожать детей, которые не оставят их в преклонном возрасте.

Ранее демограф Алексей Ракша объяснил, почему не стоит надеяться на заботу и помощь детей в старости. По его словам, времена изменились, люди стали другими и слишком много неопределенности в социально-экономической сфере.