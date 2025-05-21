Журналист Мардан в прямом эфире предложил отменить пенсии в России

Журналист «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил полностью отменить пенсии в России. Об этом он заявил прямо в эфире программы.

«Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах „Соловьев Live“: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал он.

В 2023 году распространяли фейк об отмене пенсий. Впервые пост об этом появился в соцсети «Одноклассники». В нем говорили о том, что депутаты якобы решили отказаться от пенсионных выплат, потому что на них уходит много средств из бюджета.

На самом деле пенсии в России никто отменять не собирался. Наоборот, выплаты постоянно индексируют.

Ранее депутат ГД Светлана Бессараб рассказала, кто в ближайшее время получит повышенные пенсии. Речь идет о работающих и военных пенсионерах, а также о тех, кто работал в силовых структурах.