Казахстан избавится от российских ценных бумаг

Центральный депозитарий Казахстана попросил клиентов вывести российские ценные бумаги до 1 августа 2024 года из-за американских санкций. Как сообщил РБК , в противном случае они могут быть заморожены.

«Уведомления были направлены „в адрес отдельных депонентов“ и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД)», — уточнили журналисты со ссылкой на представителя депозитария.

Минфин США включил Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список 12 июня. Торги в долларах и евро на площадке остановили. Центробанк объявил, что курс рубля к валютам недружественных стран рассчитают по внебиржевому курсу.

Заблокированную санкциями валюту клиентам Мосбиржи пообещали вернуть рублями. Эксперт по финансам Эван Голованов спрогнозировал ослабление доллара и евро по отношению к рублю. По его мнению, курс будет зависеть от развития ситуации с трансграничными платежами.