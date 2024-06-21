Заблокированную санкциями валюту клиентам Мосбиржи вернут рублями

Мосбиржа переведет в рубли зависшие из-за санкций доллары и евро клиентов

Фото: РИА «Новости»

Участники валютных торгов Мосбиржи, а также их клиенты, чьи сделки оказались недоступны после введения санкций США, получат назад свои деньги. Для этого валюту конвертируют в рубли. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

Там пояснили, что конвертацией валюты займется Национальный клиринговый центр, который следил за выполнением сделок.

«Конвертация долларов США и евро в рубли и исполнение обязательств будут осуществлены до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам торгов 11 июня», — указали в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Мосбиржа выполнит все свои обязательства перед участниками торгов и их клиентами, несмотря на введенные санкции.

Минфин США включил Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий в санкционный список на минувшей неделе, 12 июня. После этого торги в долларах и евро на площадке остановились.

Центробанк объявил, что курс рубля к валютам недружественных стран рассчитают по внебиржевому курсу, то есть по сделкам, которые станут проводить банки.

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