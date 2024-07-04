Финансовый эксперт Голованов спрогнозировал ослабление доллара и евро по отношению к рублю

Эксперт по финансам Эван Голованов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал динамику курсов доллара и евро по отношению к рублю. По его словам, курс будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с трансграничными платежами после введения санкций против Московской биржи.

На рынке огромное число желающих продать доллары и евро, поэтому рублю удалось даже окрепнуть, сказал эксперт.

«Очень скоро иностранная валюта может достигнуть дна, то есть минимальных показателей, но это нивелируется после того, как участники внешнеэкономической деятельности адаптируются к новым реалиям», — отметил Голованов.

Ранее США ввели санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария. На фоне этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены.