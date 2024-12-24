Идея о льготной ипотеке для бойцов СВО не нашла поддержки в Минфине

Министерство финансов России не поддержало инициативу о создании программы льготной ипотеки участникам специальной военной операции. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на ответ замминистра Ивана Чебескова.

Инициаторами выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым.

По мнению одного из авторов законопроекта, заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, программа затронула бы более 700 тысяч участников СВО и пополнила бюджет России более чем на триллион рублей.

«Представленное предложение Минфином России не поддерживается», — ответил на предложенный законопроект Иван Чебесков.

В министерстве объяснили это решение тем, что льготные ипотечные программы и регулярное увеличение круга лиц, которому доступны эти предложения, превращают его в массовый продукт, который в результате не сможет помочь в достижении задачи «по повышению доступности жилья для граждан».

Ранее Сергей Колунов, объяснил идею создания льготной ипотеки для участников СВО. Он уточнил, что первоначальный взнос установят Минфин и банки.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет. Эту тему подняли на прямой линии президент России Владимир Путин. Глава государства назвал эту ситуацию безобразием и пообещал навести в льготном кредитовании порядок.