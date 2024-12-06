Идею программы льготной ипотеки для участников СВО объяснили в Госдуме

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать для участников СВО программу льготной ипотеки. Об инициативе он рассказал 360.ru.

Парламентарий отметил, что в ближайшее время отправит соответствующее предложение в Минфин России.

«Отдельная льготная ипотечная программа для участников СВО, как я вижу, должна предусматривать процентную ставку на уровне 2% годовых и кредитные лимиты на уровне 12 миллионов для Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей, и на уровне шести — для остальных субъектов», — сказал он.

Колунов уточнил, что первоначальный взнос установят Минфин и банки. Право претендовать на ипотеку должны получить как участники СВО, так и их супруги или вдовы.

«Но право взять ипотеку будет даваться лишь единожды. Сама программа, как я предполагаю, должна приобрести адресный характер, жилье можно приобрести только в регионе прописки», — добавил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к раскрытию лимита льготной ипотеки.