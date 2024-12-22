Силуанов пообещал отменить лимиты по семейной ипотеке в 2025 году

Лимитов по семейной ипотеке в 2025 году не будет. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сообщил министр финансов Антон Силуанов, его комментарий опубликовали в Telegram-канале .

Глава Минфина сообщил, что из-за поднятия ключевой ставки на программу льготного кредитования пришлось изыскивать дополнительные средства.

«Поэтому деньги в бюджете закончились, и был период действительно, когда у банков не было денег для того, чтобы выдавать льготную ипотеку. Мы это все решили, деньги банкам сейчас поставили, и в следующем году будем предпринимать все необходимое, чтоб не допускать таких разрывов», — заявил Силуанов.

Силуанов подтвердил, что лимитов не будет и деньги по семейной ипотеке поставили в банки в полном объеме, вне зависимости от колебаний ключевой ставки.

Тему лимитов на семейную ипотеку подняли на прямой линии президент России Владимир Путин. Глава государства назвал эту ситуацию безобразием и пообещал навести в льготном кредитовании порядок. Семейную ипотеку обещали сохранить в 2025 году.