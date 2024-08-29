Гумпомощь приграничным районам России предложили освободить от налогов

Депутат ГД Кошелев призвал освободить от налогов расходы на помощь приграничью

Фото: РИА «Новости»

Депутаты Госдумы доработают законопроект об освобождении расходов на гуманитарную помощь от налогов. Они расширят его действие на поддержку приграничных регионов, сообщил РИА «Новости» член ЛДПР Владимир Кошелев.

Его фракция уже внесла в Госдуму законопроект об освобождении от налогообложения расходов на гуманитарную помощь жителям ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также для нужд военных.

Кошелев сообщил, что парламентарии скорректируют свою инициативу.

«Ко второму чтению мы расширим действие этой меры на приграничные территории России», — сказал он.

По задумке депутатов, предприятия и организации смогут относить к категории «благотворительность» и освобождать от налогов не 1%, а 10% выручки. Кошелев объяснил, что это позволит сэкономить деньги и нарастить поток гумпомощи в 10 раз.

Подмосковье присоединилось к поддержке жителей Курской области. Сотрудники больницы в Дубне собрали вещи для детей, а власти Люберец вместо праздника по случаю Дня города запланировали акцию «Доброе дело».

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