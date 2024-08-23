Гумпомощь для жителей Курской области соберут в День города в Люберцах 31 августа

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков сообщил, что масштабного празднования Дня города 31 августа не будет. Организаторы обновят афишу и проведут акцию «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

«В эти минуты, когда нашим соотечественникам в Курской и Белгородской областях нужна поддержка, мы приняли решение отказаться от масштабных празднований Дня города. Приглашенных артистов и салюта не будет. Праздничное настроение на протяжении всего дня будут создавать наши местные коллективы. Уверен, что в нынешних реалиях это решение поддержит большинство из вас», — отметил Владимир Волков.

Акция «Доброе дело» пройдет на центральных площадках Люберец и во всех поселках округа 31 августа. Жители смогут принести гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей, а также для участников специальной военной операции.

Глава города Дмитрий Волков добавил, что обновленную афишу опубликуют на сайте администрации городского округа в ближайшее время.

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