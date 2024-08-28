Больница в Дубне отправила гумпомощь прибывшим из Курска детям

Коллектив медицинских работников больницы в Дубне отправил гуманитарный груз для детей, приехавших из Курской области. В него вошли одежда, обувь, средства гигиены и сладости.

В груз, собранный медиками из разных подразделений Дубненской больницы, вошли одежда и обувь, средства личной гигиены, хозяйственные товары, канцелярия и сладости. Сбор прошел при поддержке профсоюзной организации.

«Наш коллектив не остается в стороне и продолжает помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Врачи, медицинские сестры, средний и младший персонал не только оказывают медицинскую помощь, но и всячески поддерживают, чтобы помочь семьям пережить трудное время», — прокомментировал главный врач Дубенской больницы Игорь Давронов.

Гумпомощь уже отправили в пункт сбора в Клину. После посылку распределят в санатории, больницы и лагеря, в которых временно разместили семьи с детьми из Курской области.

Отметим, что это не первая отправка гумгруза, собранного коллективом больницы. За регулярную помощь бойцам СВО медиков уже отмечали Почетной Грамотой Министерства обороны РФ.

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