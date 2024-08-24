Волонтеры из Котельников собрали гумпомощь для школьников Курской области

Необходимые для школы канцелярские товары и гуманитарный груз для жителей приграничных районов Курской области собрали добровольцы. Два пункта приема гуманитарной помощи сейчас работают в городском округе Котельники.

На региональный склад поступила вся собранная волонтерами из Котельников гуманитарная помощь для Курской области. Рейсом из Московской области ее отправят напрямую адресатам.

Жители округа принесли шариковые ручки, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг, альбомы для рисования, гуашь и акварель, цветную бумагу, кисточки для рисования, рюкзаки и другие товары для школьников.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Они расположены в Доме культуры «Белая Дача» в микрорайоне Белая Дача, дом № 3 и в Доме культуры «Силикат» в микрорайоне Силикат, дом № 32.

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