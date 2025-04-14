Госпошлину за развод в России предложили повысить в 20 раз

Милонов предложил повысить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей

Сократить количество разводов в России поможет увеличение срока рассмотрения заявления и повышение госпошлины до 100 тысяч рублей. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил об этом aif.ru .

«Срок для разводов надо увеличить на три месяца как минимум. Еще и госпошлину сделать тысяч 100. Тогда будет эмоциональных решений меньше», — предложил он.

Трех месяцев, по мнению Милонова, достаточно, чтобы одуматься и понять, что развод — не выход из ситуации. Это время он посоветовал потратить на терапию у психолога, если не удается выяснить отношения самостоятельно.

Госпошлина за развод в 2025 году повысилась до пяти тысяч рублей. При отсутствии детей супруги могут подать заявление онлайн.

Ранее Милонов поддержал идею движения «Сорок сороков» создать в России реестр женатых. По задумке общественников, статус избранника можно проверить на «Госуслугах».